Saldū izveidojusies 35 centimetrus bieza sniega sega

Visspēcīgāk sniga no rīta un dienas pirmajā pusē Kurzemes centrālajā daļā. Saldus novērojumu stacijā sniega segas biezums palielinājās no 22 līdz 35 centimetriem, Kuldīgas meteoroloģiskajā stacijā - no 12 līdz 17 centimetriem.