Pagājušonedēļ Pabažu pludmalē (Saulkrastos) parādījās ļoti interesanta ledus skulptūra. Kā izrādījās, to izveidojuši vietējie iedzīvotāji - viens no viņiem ir Toms Turlajs. Sarunā ar portālu "Apollo" Toms pastāstīja, ka ledus torņa veidošana viņam un draugiem aizņēmusi aptuveni nedēļu. Tāpat viens no skulptūras autoriem pastāstīja, kā radusies ideja par torņa veidošanu un ar kādām problēmām nācies saskarties tapšanas procesā.