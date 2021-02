Atklātībā ir nākuši Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) premjerministra un Dubaijas emīra Mohammeda bin Rašida al-Maktuma meitas, princeses Latifas draugiem sūtītas slepenas videoziņas, kurās sieviete atklāj, ka atrodas ieslodzījumā un "katru dienu baidās no tā, kas ar viņu notiks tālāk", vēsta BBC.

Princese Latifa al-Maktuma ir apsūdzējusi savu tēvu viņas ieslodzīšanā kopš 2018. gada, kad viņa centās aizbēgt no pilsētas. Nesen publiskotie video ir izsaukuši globāla mēroga uztraukumu un raizes par princeses labklājību un dzīvību - daudzi nesen šo materiālu uzskata par zīmi, ka lietu būtu jāizskata ANO līmenī.

Medijiem atklāts, ka video analizēs ANO Cilvēktiesību komitejas struktūrvienības un drīzumā no Apvienotajiem Arābu Emirātiem tiks pieprasīts paskaidrojums, kuram varētu sekot starptautiska izmeklēšana.

Princese Latifa al-Maktuma savos video atklājusi, ka nosūta ziņas no labierīcībām, jo tā esot vienīgā telpa viņas aizturēšanas vietā, kurai viņa var aizslēgt durvis.

Viņa atzinusi, ka nezina, kad tiks atbrīvota no ieslodzījuma un kādi varētu būt atbrīvošanas nosacījumi.

Māsu cenšanās izlauzties no tēva kontroles

Princese Latifa pirmoreiz no AAE mēģināja aizbēgt 16 gadu vecumā, taču bēgšanas mēģinājums beidzās ar neveiksmi. Viņu aizturēja uz robežas un ieslodzīja uz trim gadiem, kuru laikā viņa tika sista un spīdzināta, Latifa stāstījusi "YouTube" publicētā video 2018. gada martā - neilgi pēc viņas pazušanas.

Otrajam bēgšanas mēģinājumam tobrīd 32 gadus vecā princese gatavojās ar lielu rūpību. Raidorganizācijas BBC dokumentālajā filmā "Escape From Dubai" ("Bēgšana no Dubaijas" - red. piez.) par notikušo stāsta cilvēki, kuri Latifai palīdzēja, - bijušais franču spiegs, cīņas mākslas pasniedzēja no Somijas un filipīniešu kuģa apkalpe.