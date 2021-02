"TikTok" lietotāja gūst interneta slavu ar padomu, kā iemigt piecās minūtēs

Īsais video pāris dienu laikā kļuvis visai populārs un to ir komentējuši vairāki tūkstoši cilvēku. "Jo vairāk mēs koncentrējamies uz to, ka vēlamies iemigt, jo grūtāk tas var kļūt - ja uzmanību vērš uz nejaušām lietām, iemigt sanāk krietni vieglāk," piekritis viens no lietotājiem.