Keldija Sildaru ir 19 gadus veca brīvā stila kalnu slēpotāja, kura profesionālajā sportā ir jau no 13 gadu vecuma. Karjeru jaunajai sportistei palīdzēja attīstīt viņas tēvs, bet, kā tagad atklājusi pati Sildaru, viņš to darījis gaužām savtīgu iemeslu vadīts.

Sporta lielā skatuve, kam sekoja skandāli mājās

Neilgi pēc tam sekojuši arī pirmie skandāli mājās. Kelijas māte, kura kopā ar meitu viesojās minētajā raidījumā, atklāja, ka skandāli ātri vien ir pārvērtušies psiholoģiskā un pat fiziskā vardarbībā. Pēc pirmā incidenta, kurā tika pielietots fizisks spēks, Kelijas māte kopā ar meitu ir aizbēgusi no mājām un palikusi pie draugiem.

2017. gadā Kelija iedzīvojās vēl vienā nopietnā ceļgala savainojumā, kā rezultātā viņa bija spiesta izlaist 2018. gada Phjončhanas olimpiskās spēles. Kā norādīja ģimenes psihoterapeite Sirli Hina, Kelija no tēva puses nav saņēmusi nekādu atbalstu.

2018. gadā pēc kārtējā skandāla mājās, Kelijas māte atkal bija spiesta bēgt prom no mājām, bet šajā reizē viņai tika konstatēti sejas savainojumi.

Meitas karjera - galvenais ienākumu avots

"Man patika slēpot. Es to gribēju darīt. Man tas patika un tas bija vienīgais iemesls, kāpēc to darīju. Domāju, ka tik tālu esmu tikusi tikai šā iemesla dēļ, jo manam tēvam bija daudz citādāki mērķi. Tie pirmkārt bija finansiāli, jo no manas sporta karjeras vajadzēja izspiest maksimāli daudz naudas," norādīja Kelija.