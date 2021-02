Igaunija cenšas virzīt projektu, kas ļautu atjaunot pasaulē ceļošanas iespējas

"Lai šie risinājumi, piemēram, Somijas, Igaunijas, Zviedrijas un Latvijas sertifikāti, darbotos kopā, vajadzīgas divas lietas - jāvienojas par kopīgiem datu standartiem un noteikumiem, kas izmantojami šiem risinājumiem, un to mēs patlaban darām sadarbībā ar Pasaules Veselības organizāciju," skaidrojis Kaevatss.

"Vienkāršāk sakot, mums jāizveido globāls visu to slimnīcu un medicīnas centru uzticamības saraksts, kuriem ir tiesības veikt vakcināciju. Pašlaik pasaulē nav nevienas organizācijas, kas zinātu visu slimnīcu nosaukumus," norādījis Kaevatss.

"Ceru, ka mums pievienosies Somija un Zviedrija, kā arī Latvija un Lietuva, lai kopā ar tuvākajiem kaimiņiem varētu izveidot šādu drošu "pārvietošanās burbuli". Bet katrai valstij pašai jālemj, vai un kādā veidā to īstenot," izteicies Valsts kancelejas padomnieks.

"Es ceru, ka iesaistīsies arī Somija un ceļošana starp Somiju un Igauniju nekavējoties kļūs vieglāka un drošāka. Tas būs atkarīgs arī no tā, kāds nacionālo sertifikātu risinājums tiks izmantots un kad tas būs gatavs," skaidrojis Kaevatss.

"Tas būs atkarīgs no konkrētas valsts. Pastāv vienošanās starp Igauniju, Islandi, Ungāriju, Serbiju, Seišelu salām, Indiju un Bangladešu. Šajās valstīs varēs nokļūt, un šis valstu saraksts ļoti strauji aug. Pašlaik nav iespējams pateikt, starp kurām valstīm tas darbosies, jo tas būs atkarīgs arī no epidemioloģiskās situācijas katrā valstī. Katra valsts izstrādā savus noteikumus un ierobežojumus, un man nav skaidra priekšstata par to, kā vakcinācijas pases tiks izvērtētas uz robežām," norādījis Kaevatss.