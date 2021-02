VIDEO ⟩ Nomests izsmēķis izraisa bīstamu ugunsgrēku pensionāres balkonā

Pensionāre Anna 24.februārī netiek ārā no sava dzīvokļa. Durvju slēdzene ir salauzta un sieviete ir iesprostota. Viņa domā, ka atslēgas caurums sabojāts vakardienas ugunsgrēka dēļ, jo kāds pārāk spēcīgi atlauzis ārdurvis.

Astoņdesmit vienu gadu vecā sieviete stāsta, ka ugunsdzēsēji atskrēja jau no paša rīta un teica, ka deg viņas balkons.

Pensionāre, kā pati norāda, neesot ugunsgrēkā cietusi, taču atzīst, ka ugunsgrēks izcēlies no citu nomesta izsmēķa uz viņas lodžijas. "Dega [balkons], bet kas iemeta šeit izsmēķi un vai speciāli tas darīts, es nezinu. Tur bija izliktas visādas lupatas, tas viss sadega dēļ tā," nosaka viņa.

Arī Annas kaimiņiene vakar pamatīgi satrūkās. Nebija saprotams, cik liels un bīstams ir ugunsgrēks blakus dzīvoklī. Informācijas trūkums vēl vairāk nobiedēja jauno māmiņu, kurai bija jānosargā savu četrus mēnešus veco zīdaini no saindēšanās ar dūmiem.

Neraugoties uz to, ka kāpņu telpā visos stāvos ir izlīmēti atgādinājumi par smēķēšanas aizliegumu, ir daudzi, kas to neievēro. Esot skaidrs, ka neizdegušais izsmēķis iekrita Annas balkonā no augšējā stāva.