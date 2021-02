Futbola stadioni par dzīvību cenu - gatavojoties 2022. gada PK, Katarā miruši tūkstošiem strādnieku

12 mirušie nedēļā

"The Guardian" lēš, ka bojā gājušo skaits patiesībā ir daudz lielāks. No Bangladešas, Indijas, Nepālas un Šrilankas pieejamie dati liecina, ka minētajā periodā miruši 5,927 šo valstu iedzīvotāji. Savukārt iegūtā informācija no Pakistānas liecina, ka šo 10 gadu laikā miruši 824 pakistānieši. Tomēr informācija par bojā gājušajiem no Kenijas un Filipīnām, kas ir valstis, no kurām arī liels skaits pilsoņu ir devušies strādāt uz Kataru, nav pieejama.