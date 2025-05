VIDEO "Viņš vienkārši nosmaka." Klasesbiedra viesošanās beidzas letāli

Vēlā naktī no cieša miega Ojāru uzmodināja kaimiņiene, paziņojot, ka kādā no dzīvokļiem, iespējams, kaut kas deg. Ierodoties glābējiem, tika konstatēts, ka otrā stāva dzīvoklī deg dīvāns, tas pats, kurā tika izguldīts Ojāra klasesbiedrs, kurš bija atbraucis ciemos no pansionāta.