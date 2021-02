Marta astroloģiskā prognoze visām Zodiaka zīmēm

Lauvas, kas ieņem vadošus amatus, darbojas radošajās jomās, šomēnes jutīsies komfortabli. Daudz kas būs atkarīgs no iepriekš padarītā, arī no tā, cik lielā mērā tevi novērtē, vai esi autoritāte. Jo vairāk saskarsmē ar līdzcilvēkiem liksi lietā filozofiskās zināšanas, saskarsmes mākslu, jo veiksmīgāk paies mēnesis. Laikā no 23.-25. martam Mēness atradīsies tavā zīmē, vienlaicīgi Saule būs Aunā, kas radīs īsti ugunīgu dienas fonu.