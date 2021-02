Punnenovam neizdodas glābt komandu no zaudējuma Šveices čempionāta spēlē

Punnenovs šajā mačā atvairīja 44 no 47 pretinieku mestajām ripām, kamēr otrā laukuma galā viņa iepriekšējo sezonu konkurents Damjāno Čako neitralizēja 33 no 34 raidījumiem. Latvijas vārtsargs šajā sezonā 30 spēlēs vidēji ielaidis 3,23 ripas un atvairījis 91,47% metienu, otrajā no statistikas rādītājiem ieņemot septīto vietu NL.