Vairāki koalīcijas politiķi atbalsta epidemiologu uzklausīšanu Covid-19 riska mazināšanai plūsmās pār sauszemes robežu

Atbildot uz jautājumu, vai saistībā ar gaidāmo trešo valstu lidojumu atļaušanu kā kompensāciju riska mazināšanai vajadzētu samazināt to cilvēku skaitu, kas ierodas Latvijā pa sauszemi, Jaunās konservatīvās partijas politiķis, Saeimas deputāts Gatis Eglītis atbildēja, ka tā varētu būt daļa no kompromisa.

Politiķis norādīja, ka, iespējams, jau rudenī vajadzēja daudz stingrāk veikt pārbaudes cilvēku plūsmām pāri robežai no Igaunijas un Lietuvas.

Nacionālās apvienības "Visu Latvijai"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK politiķis Imants Parādnieks pauda, ka jādara viss iespējams, lai Latvijas iekšienē esošos ierobežojumus, kas skar mūsu pašu iedzīvotājus, nevajadzētu pastiprināt tāpēc, ka Covid-19 izraisošais vīruss tiktu "importēts". Līdz ar to nepieciešami maksimāli ierobežojumi, lai izslēgtu jaunu vīrusu gadījumu ienākšanu Latvijā, skaidroja politiķis.

Labklājības ministre Ramona Petraviča (Par cilvēcīgu Latviju; KPV LV) pauda, ka, ieklausoties ekspertu viedoklī, ir jāpievērš uzmanība, kā kontrolējam sauszemes robežas, lai izvairītos no jaunā vīrusa paveida. Ja Lietuva un Igaunija atļauj lidojumus uz trešajām valstīm, tad tā ir iespēja, ko izmantot Latvijas iedzīvotājiem nepieciešamības gadījumā, skaidroja Petraviča.

No premjera teiktā izrietēja, ka Baltijas valstīm ir vienota gaisa telpa un ka no Lietuvas un Igaunijas galvaspilsētas notiek gaisa satiksme ar trešajām valstīm. Šādā situācijā Latvijai ir apgrūtināta iespēja kontrolēt cilvēkus, kuri mūsu valstī pamatā ierodas pār sauszemes robežu, kas Baltijas valstīm nav noslēgta, pauda Kariņš.

No atbildīgajām ministrijām saņemtais piedāvājums paredzot, ka "mums būtu iespējas simtprocentīgi kontrolēt" katru cilvēku, kurš ierodas, tajā skaitā, vai persona ir veikusi Covid-19 testu, pauda valdības vadītājs. Eksperti strādā arī pie tā, lai, iespējams, lidostā "Rīga" prasītu Covid-19 testu no katra, pauda Kariņš. Tas drīzāk stiprina kontroli pār to, kas notiek Latvijā, jo, ja tas netiktu darīts, tad jāņem vērā, ka kustība uz Latviju caur Lietuvu un Igauniju visu laiku notiek tāpat, vērsa uzmanību premjers.