Pēc administratīvi teritoriālās reformas visos novados būs jāizveido pašvaldības policija

Līdzīga situācija esot arī saistībā ar atskurbšanas pakalpojuma sniegšanu pašvaldībās, tas būs jānodrošina jaunveidojamām pašvaldībām. Pašlaik par šo pakalpojumu apmaksu lemj valdība, piešķirot līdzekļus pašvaldībām no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Kā viena no iedzīvotāju iesaistes formām paredzēta līdzdalības budžeta ieviešana, tādējādi nodrošinot demokrātisku procesu, kas sniedz iespēju pašiem iedzīvotājiem noteikt to, kā tiek iztērēta daļa no pašvaldības budžeta teritorijas attīstības jautājumos. Tas veicināšot iedzīvotāju mērķtiecīgu sadarbību ar pašvaldību.