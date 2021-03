Hārtlija vadītā "Avangard" izslēgšanas turnīra trešajā spēlē piedzīvo zaudējumu

Otrā perioda 12.minūtē Omskas komanda spēlēja skaitliskajā vairākumā, taču vienā no epizodēm mājiniekiem izdevās iegūt ripu, bet brīdi vēlāk jau sekoja izgājiens divi pret viens. Staņislava Bočarovs pie pašiem vārtiem saņēma piespēli no partnera un ar vienu pieskārienu raidīja to vārtos, panākot 1:0 "Avtomobilist" labā.