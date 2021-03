Šova "Balss maskā" jaunajā sezonā izbalsots un atmaskots pirmais dalībnieks

Šova “Balss maskā” otrās sezonas pirmajā raidījumā kā pirmo detektīvi atmaskoja mīlīgo un ņipro Zilo Pūķi no pasaku valstības, zem kura maskas slēpās žurnāliste Una Ulme. Zilais Pūķis skatītājus pārsteidza ar izjusto Kailijas Minogas dziesmas “In your eyes” izpildījumu. Detektīvi minēja, ka zem maskas varētu būt grupas “Prāta Vētra” menedžere Aija Auškāpa, psiholoģe Aina Poiša vai Inga Bērziņa, mūziķe Maija Sējāne, TV personība Kristīne Virsnīte vai kāda no pašmāju influencerēm – Beta Beidz, Sindija Bokāne vai Katrīna Sauliete.