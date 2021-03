Pabriks neiebilstu "Sputnik V" vakcīnas iegādei

"Ja EZA reģistrēs Krievijas vakcīnu un mums būs nepieciešamas papildus kravas, tad mēs par to varam valdībā lemt. Tāpat kā par jebkurām citu ražotāju vakcīnām," piebilda Pabriks.

Ministrs atgādināja veselības ministra Daniela Pavļuta (AP) pausto, ka patlaban Latvija ir veikusi vakcīnu pasūtījumus no septiņiem ražotājiem un, sākot no gada vidus, Latvijai paredzami pieejamais vakcīnu daudzums būšot jau ļoti liels.

Uz aģentūras LETA jautājumu par ģeopolitiskajiem riskiem, ministrs atbildēja, ka Latvija pērn pandēmijas sākumposmā iegādājās maskas no Ķīnas, attiecīgi tagad būtu jautājums, kāpēc gan Latvija nevarētu pirkt Krievijas vakcīnu.

"Taču ir jautājums par preces reģistrāciju, kvalitāti un vajadzību. Es būšu viens no tiem politiķiem, kas preču piegādē skatīsies uz to, ka vispirms tās jāiegādājas no Latvijas ražotājiem. Ja vietējie ražotāji tādu preci neražo, tad skatāmies, vai alternatīvas pieejamas tuvākajiem sabiedrotajiem. Es neiebilstu [iepirkumam], ja tiek izpildīti visi standarti, kritēriji un mums ir nepieciešamība pēc šīs vakcīnas iegādes," uzsvēra Pabriks.