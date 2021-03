"Es tevi nogalināšu, žurka! Tu mirsi lēni!" Narkotirgoņu skarbā ikdiena

"Maksā vai nogalināsim tavu ģimeni!"

"Burlakovs man teica, ka pašlaik celtniecības darbi nenotiek, tāpēc varu pastrādāt pie viņa - man būtu jādodas pie cilvēkiem un jāiekasē nauda. Sākumā mēs gājām kopā ar Burlakovu, pulcējāmies vienuviet - skvērā netālu no mājām. Es redzēju, ka viņš tiem cilvēkiem kaut ko deva. Vēlāk uzzināju, ka tā ir narkotiska viela "Subutex". Es uzzināju, a "Subutex" atved no Francijas un piegādā uz Helsinkiem ar auto. Burlakovam šo vielu piegādāja Motruks. Vēlāk es sāku iekasēt naudu pats. Atdevu "Subutex" un saņēmu naudu, ko vēlāk atdevu Burlakovam," izmeklētājiem stāstīja Sergejs.

Ceļi atkal krustojas

Burlakovs Sergeja mātei pastāstījis, ka dēls viņam nozadzis 8000 eiro. Sergejam it kā esot vajadzējis paņemt 3000 un pārējo atdot, bet viņš esot pazudis ar 8000 eiro.

9. aprīlī Burlakovs piezvanīja Sergeja mātei no Somijas un sacīja, ka Helsinkos aptvēris, ka no viņa dzīvokļa pazuduši vēl 12 000 eiro un pulkstenis, kas palicis par piemiņu no mirušās sievas.