Vakcinācijas projekta birojs tiek reorganizēts

"Līdzšinējā visaptverošas vakcinācijas pret Covid-19 projekta īstenošana ir uzrādījusi esošā pārvaldības modeļa stiprās un vājās vietas. No vienas puses, īpaša projekta koordinācijas vienība ir vajadzīga, no otras - Vakcinācijas projekta biroju gan sabiedrība, gan nozare ir uztvērusi kā kaut ko atsevišķu no nozares un ministrijas.