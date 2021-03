Māra Sleja atklāti par konfliktu un sadarbības pārtraukšanu ar zīmolu "Amoralle"

"Tā kā es mīlēju to zīmolu, tā kā no sirds, ļoti lielu daļu savas sievišķības no tā biju ieguvusi, es pievēru acis. Es ar viņiem ļoti daudz strādāju. Īstenībā, ar Inesi ļoti maz, jo Inese ienāca, kad Lāsma aizgāja prom," norādīja Sleja.