""Ulubeli" apmelo un diskreditē apzināti!" Patversme komentē konstatētos pārkāpumus

"Daudzi no Jums ir neizpratnē par pēdējā laikā plašsaziņas līdzekļos izskanošo informāciju saistībā ar mūsu dzīvnieku patversmi. Dažādos rakstos un intervijās tiek minēti labturības noteikumi pārkāpumi, suņu nereģistrēšana, papildus maksas iekasēšana utt.," ziņojumu sāk "Ulubele", minot, ka trešdien, 17. martā notikusi Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas sēde, veltīta klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku izķeršanai un izmitināšanai un ar to saistītajiem organizatoriskiem pasākumiem, par ko patversme "uzzinājusi no trešajām personām".