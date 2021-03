"Tās gandrīz apēda manu suni!" Mančestru apsēdušas "gigantiskas žurkas"

Skolniece Vikija Kalena žurnālistiem atklājusi, ka nesen, pārrodoties mājās no skolas, ir parkā manījusi aptuveni 20 žurkas. Meitene pieminējusi, ka žurkas bijušas gana lielas, lai apēstu viņas čivavas šķirnes suni, kurš, pēc visa spriežot, nebūtu spējīgs aizstāvēt sevi vai savu saimnieci.

Par grauzēju invāziju plašāk kļuva zināms pēc tam, kad kāds cits vietējais iedzīvotājs par tām pavēstījis savā "Facebook" lapā - pēc paziņojuma līdzīga veida ieraksti sākuši nākt arī no citiem grāfistes iedzīvotājiem.

Lielās Mančestras iedzīvotāja Sāra Elijota minējusi, ka redzējusi "milzīgu žurku netālu no kriketa kluba. Apstājos, lai to palaistu, un biju šokēta par to, cik mierīgi un tuvu tā šķērsoja ceļu".