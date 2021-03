"de facto": Kāpēc Rīga dala pašvaldības dzīvokļus ārpus galvaspilsētas?

Viena no ēkām ar 30 dzīvokļiem, kuru par 2,5 miljoniem eiro 2008. gadā Rīga iegādājās, atrodas Siguldā. To starp citām līdzīgām mājām var redzēt, braucot cauri Siguldai pa Vidzemes šoseju. Moderna, logi līdz grīdai, plašas terases augšējos stāvos. To savulaik iegādājās, lai piešķirtu īres dzīvokļus gaidītājiem dzīvokļu rindā - denacionalizēto namu īrniekiem, maznodrošinātajiem un citiem.