Strautmane ieved "Orange" komandu NCAA "marta trakuma" otrajā kārtā

Strautmane bija viena no divām "Orange" komandas spēlētājām, kura laukumā pavadīja 40 minūtes. Šajā laikā basketboliste guva 13 punktus un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, nopelnot "double-double". Strautmane grozā raidīja divus no trim divpunktu un trīs no septiņiem trīspunktu metieniem. Tāpat viņa divreiz rezultatīvi piespēlēja, pārtvēra trīs bumbas, divreiz bloķēja metienu, pieļāva divas kļūdas un nopelnīja divas personīgās piezīmes.