Kazakevičs: Noskaņojums izlasē ir darbīgi pozitīvs

Latvijas izlase trešdien uzsāks 2022.gada Pasaules kausa kvalifikācijas ciklu, savā laukumā tiekoties ar Melnkalnes valstsvienību. Duelis "Skonto" stadionā sāksies plkst.21.45, tiešraidē to translējot kanālam TV6.

"Sākam ar mājas spēli pret patiešām vērā ņemamu pretinieku, kuru iepazinām jau pērn pārbaudes spēlē. Toreiz komandu sastāvi bija tālu no optimālā, taču varējām redzēt šo to no viņu spēles stila. Šobrīd ir spēlētāji, kuru gatavība rītdienas spēlei vēl nav skaidra. Rītdien pirmajā pusē zināsim, kuri spēlētāji būs gatavi doties laukumā. Noskaņojums ir darbīgi pozitīvs. Strādājam pie tā, lai maksimāli labi sagatavotos spēlei," otrdien notikušajā pirmsspēles preses konferencē stāstīja Kazakevičs.