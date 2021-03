Suecas kanālā iesprūdušais kuģis izmaksā vairāk nekā 8 miljardus dolāru dienā

Summa ir tik ievērojama, jo caur kanālu, kas savieno Sarkano jūru un Vidusjūru, ik dienas šķērso preces, kas veido 12% no visas pasaules kopējā tirdzniecības apjoma.

Mēģinājumi atbrīvot vētras laikā uz sēkļa uzskrējušo tankeri "Ever Given" pagaidām nav vainagojušies panākumiem un glābēji izteikušies, ka tas var aizņemt pat vairākas nedēļas.

Velkoņi un specializēts bagarētājs cenšas piektdien atbrīvot Ēģiptē Suecas kanālā iestrēgušo vienu no pasaules lielākajiem konteinerkuģiem "Ever Given", kas pilnībā nobloķējis kustību globālajai ekonomikai vitāli svarīgajā transporta artērijā.