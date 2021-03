Hamiltons sīvā cīņā svin uzvaru F-1 jaunās sezonas pirmajā posmā

Uzreiz aiz vadošā trijnieka ierindojās brits Lando Noriss ("McLaren"), Serhio Peress no Spānijas ("Red Bull") bija piektais, bet sesto vietu izcīnīja Šarls Leklērs no Monako ("Ferrari"). No septītās līdz desmitajai pozīcijai finišēja attiecīgi Daniels Rikardo no Austrālijas ("McLaren"), Karloss Sainss no Spānijas ("Ferrari"), debitants Juki Cunoda no Japānas ("Alpha Tauri") un kanādietis Lenss Strols ("Aston Martin").