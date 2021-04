2017. gadā Svana bija līdzautore pētījumam, kurā tika konstatēts, ka laikposmā no 1973. līdz 2011. gadam spermatozoīdu daudzums vīriešiem ir samazinājies par 59 procentiem. Savā jaunajā grāmatā epidemioloģe pēta, kā zems spermatozoīdu skaits, zems auglības līmenis un dzimumlocekļa saraušanās ir saistīta ar industriālo piesārņojumu un ķimikālijām.

Viņas jaunākais pētījums arī norāda, ka piesārņojums un ķīmiskās vielas pasliktina spermas kvalitāti un noved pie dzimumlocekļa un sēklinieku izmēra samazināšanās. Svana to sauc par "globālu eksistenciālu krīzi" un brīdina, ka tas var apdraudēt cilvēci. "Pašreizējais reproduktīvo sistēmu stāvoklis nevar turpināties daudz ilgāk, neapdraudot cilvēku izdzīvošanu," viņa raksta.

"No pieciem iespējamiem kritērijiem, kas sugu padara apdraudētu, jāatbilst tikai vienam - pašreizējais cilvēku stāvoklis atbilst vismaz trim."

Laikrakstā "The Guardian" Svanas grāmatu apspriež arī vides aktīviste Erina Brockoviča un norāda uz "mūžīgi ķīmisko vielu" iedarbību un to, ka tās parasti sastopamas elektronikā, plastmasā, pārtikas iesaiņojumos un tīrīšanas līdzekļos. "Dažas no tām, sauktas arī par PFAS jeb perfluoralkilķimikālijām, ir pazīstamas kā vielas, kas nesadalās vidē vai cilvēka organismā. Šīs ķimikālijas turpina uzkrāties, nodarot arvien jaunus kaitējumus... Katru minūti, stundu pēc stundas, katru dienu. Tagad, šķiet, cilvēce ir sasniegusi lūzuma punktu."