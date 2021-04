Britu karaļnama eksperts apgalvo, ka Megana Mārkla melo - viņa neesot tikusi "iesprostota" pilī

Kad Megana Mārkla piekrita laulībām ar princi Hariju, karalienei esot bijusi saruna ar topošo līgavu, kurā esot apspriests fakts, ka viņai nav jāatsakās no aktiermākslas un jāuzņemas karaliskie pienākumi uz pilnu slodzi, raksta "The Telegraph".

Jau rakstīts, ka hercogiene pagājušajā mēnesī intervijā Oprai Vinfrijai atklāja, ka, pievienojoties ģimenei 2018. gadā, viņa bija spiesta atteikties pat no savas pases un vadītāja apliecības.

Viņai esot bijis sevi "jāatdod" karaliskajai ģimenei un jāatsakās no privātās dzīves.

Tomēr hercogiene stāstīja Oprai Vinfrijai, ka jutusies iesprostota Kensingtonas pilī, apgalvojot, ka 2019. gadā tikai divas reizes četru mēnešu laikā izgājusi no mājas.

Biogrāfs nepiekrīt šai sūdzībai, jo Megana esot bieži manīta iepirkšanās centros un ēšanas restorānos Londonas rietumos. "Kad skatījos interviju, es sev piefiksēju - jā, izolētības sajūta, jā, izmisuma sajūta - tieši tas pats, ko reiz Diāna man teica. Bet tad atkal atminos, ko mani draugi teica, ka ir redzējuši kā Meganu ar iepirkumu maisiņiem no "Whole Foods" lielveikala Kensingtonā dodoties atpakaļ uz pili. Tas nav kā cietumā.

Mortons arī dalījās savās domās, ka Saseksas hercogi pārsteidzīgi atteicās no karaliskās dzīves un neņēma vērā aiziešanas sekas. "Es domāju, ka neviens no viņiem nedomāja par to, ko viņiem tagad nāksies darīt," viņš teica.