Laika eksperiments: Francijā 15 brīvprātīgo iegāja alā, lai no tās neiznāktu 40 dienas

FOTO: Ekrānuzņēmums no Youtube video

Pagājušā gada ar pandēmiju saistītās karantīnas ir iemācījušas miljardiem cilvēku visā pasaulē dažādu izpratni par izolāciju un laika ritumu. Tomēr nekas no tā nav salīdzināms ar tā saukto "Deep Time" ("Dziļais laiks") eksperimentu, kas šobrīd norisinās Francijā, vēsta portāls "All Thats Interesting".