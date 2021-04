Vien divus mēnešus pēc attiecību uzsākšanas Kortnijas Kardašjanas mīļotais uztetovējis viņas vārdu

Šā gada sākumā amerikāņu realitātes šova "Keeping Up with the Kardashians" zvaigzne, uzņēmēja un trīs bērnu mamma Kortnija Kardašjana atklāja, ka ir kopā ar rokgrupas "Blink-182" bundzinieku Trevisu Bārkeru. Nu vīrietis apliecinājis savu mīlestību, uztetovējot uz krūtīm mīļotās vārdu.