Cietumā miris krāpnieciskās investīciju shēmas autors Medofs

Medofs izmantoja tā dēvēto Ponci shēmu, kas investorus piesaista, piedāvājot viņiem neparasti lielu peļņu. Ponci shēma savu nosaukumu ieguvusi no Čārlza Ponci, kurš uzskatāms par pirmo "veiksmīgo" šādas krāpšanas tehnikas īstenotāju lielā mērogā.

Ponci shēma ir krāpnieciska investīciju shēma, kuru īsteno viens centrālais operators, kurš investoriem dividendes izmaksā no vēlāk piesaistīto investoru iemaksātajiem līdzekļiem. Šāda veida shēma no malas izskatās legāla un ienesīga, lai gan nekāda reāla peļņa no šādām darbībām nerodas.