Zatlers: Pienācis tas brīdis, kad jābūt tikai divām grupām - cilvēkiem, kas vēlas vai nevēlas vakcinēties

Zatlers šorīt intervijā "Rīta panorāmai" skaidroja, ka otrās potes datums viņam mainīts tāpēc, ka ir mainījušās vakcinēšanas vadlīnijas. "Līdz ar to iesaka otro poti taisīt vēlāk, intervālam no astoņām nedēļām pārejot uz 11-12 nedēļām, kas ir pilnīgi normāli, es to saprotu," sacīja eksprezidents.