Oficiāli: Dženifera Lopesa izšķīrusies no sava līgavaiņa

Atgādinā, ka šīs nebūtu abu pirmās laulības. Rodrigess no 2002. līdz 2008. gadam bija precējies ar Sintiju Kērtisu – pāra savienības laikā nāca pasaulē meitas Nataša un Ella. Savukārt Dženiferai aiz muguras ir jau veselas trīs laulības: no 1997. līdz 1998. gadam viņa bija precējusies ar aktieri Odžani Noa, no 2001. līdz 2003. gadam ar aktieri Krisu Džadu, bet no 2004. līdz 2014. gadam ar dziedātāju Marku Antoniju. Pēdējās laulības laikā slavenība kļuva par māmiņu dvīņiem Maksimiliānam un Emmei.