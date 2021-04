Sieviete Austrālijā uzveic nāvējoši bīstamu čūsku ar putekļsūcēju

Atnākušais čūsku ķērājs pārliecinājās, ka melnā ehidna nav cietusi un pēc tam to izņēma no putekļsūcēja, lai izlaistu zvēru savvaļā, pietiekamā attālumā no apdzīvotām vietām. Eksperts esot lēsis, ka čūska nevarētu būt nākusi pasaulē pirms vairāk nekā diviem mēnešiem.