"KPV LV" komentē Vitenberga pāriešanu uz NA

Savukārt partija "KPV LV" šajā sadalē ieguva trīs ministru posteņus - ekonomikas, labklājības un iekšlietu. Lai arī 13.Saeimas vēlēšanās "KPV LV" ieguva visvairāk balsu no koalīcijas partijām, kopš vēlēšanām partiju ir plosījuši iekšēji konflikti, no tās ir izslēgti visi sākotnējie līderi un partijas reitings pašlaik dod mazas cerības tikt pārvēlētiem nākamajā Saeimā. Arī pašlaik partijā turpinās dažādu grupējumu cīņas par ietekmi, un no partijas izslēgtais tās dibinātājs Artuss Kaimiņš ir izteicies, ka partija eksistējot vien tāpēc, ka no valsts saņem būtisku finansējumu.