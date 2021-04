Profesors: Latvijā saslimstības pieaugums ar koronavīrusu ir Lieldienu svinēšanas sekas

Viņš skaidroja, ka šī brīža situācija nav laba, lai gan to varēja arī prognozēt. "Citās valstīs arī var novērot, cik ātri pieaug saslimstība un tad, kad ievieš stingrākus ierobežojumus, tad saslimstības līkne ātri krītas. Latvijā minētā līkne ir lēzenāka, jo saslimstības mazināšanās notiek pārāk lēnu, kas arvien liecina par to, ka daļa cilvēku cītīgi neievēro noteiktos ierobežojumus," skaidroja Briģis.

Viņaprāt, lielākā problēma ir tāda, ka sabiedrība arvien nevar pieņemt to, ka vīruss nekur nav pazudis un pandēmija nav beigusies, pat pie gadījumiem, kad ir saņemtas pirmās potes. "Cilvēki vienkārši nogurst no esošās situācijas, tāpēc arvien grūtāk ir pieņemt ierobežojumus un dzīvot šādos apstākļos," piebilda profesors .

No otrdien mirušiem Covid-19 slimniekiem viens cilvēks bijis vecumā no 50 līdz 59 gadiem, trīs - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, divi - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, viens - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl viens - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.