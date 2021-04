Levits: "Dzīvo rindu" ieviešana ir viens no instrumentiem, kā paātrināt vakcinācijas gaitu

Viņš norādīja, ka no sākuma viņa rosināto ideju par "dzīvās rindas" ieviešanu noraidīja, bet vēlāk - akceptēja. Turklāt eksperimentālā kārtā izmēģinātās "dzīvās rindas" ir bijušas ar labiem panākumiem. Levits atzīmēja, ka cilvēki, kas pieder kādai no prioritārajām grupām, mēdz pieteikties, bet tomēr dažādu iemeslu dēļ nevakcinējas, tāpēc paralēli prioritāro grupu vakcinācijai ir jābūt arī "dzīvajām rindām".

"Nepieciešams, lai zināms procents no iedzīvotājiem būtu vakcinēti, tad mēs varētu iziet no krīzes, ko mēs visi gaidām. Es atbalstu "dzīvo rindu" ieviešanu," uzsvēra Valsts prezidents.

Ministru prezidents uzsvēra, ka "dzīvās rindas" princips ir jāievieš ikdienā kā regulāra sistēma. Kariņš sacīja, ka patlaban veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) ir nofokusējies uz dārgām informācijas tehnoloģijām (IT), bet var novērot, ka dzīvē vakcinācija notiek mazliet citādāk.

Pēc viņa paustā, ātrā rinda attiektos uz prioritāri vakcinējamo grupām, savukārt no parastās rindas varētu ņemt cilvēkus, lai izvakcinētu tās devas, kas palikušas pāri no tā, ka kāds no prioritārās grupas tomēr uz vakcināciju nav ieradies.