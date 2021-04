Kariņš: Valdība ir rīcības gatavībā ieviest stingrākus ierobežojumus

"Visiem ir svarīgi atcerēties, ka pandēmija nav pazudusi. Mums ir jāskatās, kā iziet no šīs krīzes, nevis uz to, kā atkal ieviest stingrākus ierobežojumus. Diemžēl tas ir pilnībā atkarīgs no sabiedrības kopējās rīcības un valdība tam visam sekos ļoti cieši līdzi," pauda Kariņš.

No pagājušajā diennaktī mirušiem Covid-19 slimniekiem viens cilvēks bijis vecumā no 50 līdz 59 gadiem, viens - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, četri - vecumā no 70 līdz 79 gadiem un vēl trīs - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.