Kardašjanas mīļotais apsveic zvaigzni svētkos ar īpaši nerātnu video

Amerikāņu realitātes šova "Keeping Up with the Kardashians" zvaigzne un uzņēmēja Kortnija Kardašjana nesen nosvinēja savu 42. dzimšanas dienu. Par godu tai viņas mīļotais vīrietis, bundzinieks Treviss Bārkers publiskoja īpaši pikantu apsveikumu.