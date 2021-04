Portāls: Merzļikins, visticamāk, nespēlēs pasaules čempionātā Rīgā

Iepriekš sarunās ar Latvijas medijiem Latvijas Hokeja federācijas (LHF) ģenerālsekretārs Viesturs Koziols atklāja, ka no ASV līdz pasaules čempionāta sākumam dzimtenē gaidāmi pieci hokejisti, no kuriem divi ir Nacionālās hokeja līgas (NHL) pārstāvji. No NHL tiek gaidīti Sanhosē "Sharks" uzbrucējs Rūdolfs Balcers, kā arī Kolumbusas "Blue Jackets" vārtsargs Elvis Merzļikins.