Dundagas novada deputāti neizmanto pēdējo iespēju ievēlēt domes vadību

Dundagas novada domes deputāta pilnvaras pirms termiņa beigām nolika Andra Grīvāne, Una Sila un Guntis Pirvits no vēlētāju apvienības "Strādāsim kopā!", kā arī apvienības "Mūsu novadam" deputāte Gunta Abaja. Vēlētāju apvienības "Strādāsim kopā!" un apvienības "Mūsu novadam" arī tālāk sekojošie kandidāti esot parakstījušies, ka nepieņemšot iespēju kļūt par deputātiem.

Situācijā, ja kādam sarakstam pietrūkst deputātu kandidātu, tad atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumā noteiktajam Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) nosaka to, no kura kandidātu saraksta ņemams nākamais deputāts.

Dundaga jau ilgstoši formāli ir bez vadības - janvārī amatus pameta Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts ("Mūsu cilvēkiem") un viņa vietnieks Jānis Mauriņš ("Mūsu cilvēkiem"). "Mūsu cilvēkiem", kuriem domē ir piecas vietas no deviņām, jaunu domes priekšsēdētāju no savām rindām neievēl, bet neļauj to darīt arī opozīcijai. Tā vietā formālā vara ir nodota "Mūsu cilvēkiem" savulaik izraudzītajai pašvaldības izpilddirektorei Janitai Vandai Valterei, kurai vienīgajai pašvaldībā ir paraksta tiesības.