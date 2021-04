Lietuvas valsts dzelzceļa uzņēmums vēlas drīzu pasažieru vilcienu satiksmi starp Viļņu, Rīgu un Varšavu

Kā vēl vienu ieceri Baužis minējis dzelzceļa atzara izbūvi līdz Palangai, norādot, ka to jau apspriedis ar šīs kūrortpilsētas mēru Šarūnu Vaitku.

"Skatāmies, kādi risinājumi būtu paši labākie. Tam būtu jābūt elektriskajam vai hibrīdtipa vilcienam ar autonomu vadību, lai nebūtu vajadzīgs mašīnists. Pētām labākos maršrutus - vai nu no Kretingas vai Klaipēdas, lai cilvēks no Viļņas varētu nokļūt Palangā, neizkāpjot no vilciena," klāstījis "LTG Link" vadītājs.