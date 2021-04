Ligzdošana jūras ērgļu ligzdā Durbē sākās veiksmīgi - ērgļu pāris Raimis un Milda sāka kopīgi ligzdot jau ceturto reizi. Kamēr Milda perēja trīs olas, Raimis viņu apgādāja ar barību un reiz pat atnesa viņai brokastīs kaķa atliekas. Taču 27. martā tēviņš devās barības meklējumos, no kuriem vairs neatgriezās.

"Jo vairāk putni ir investējuši ligzdošanas procesā, jo grūtāk viņiem ir šos mazuļus pamest - tas zināms arī no citām sugām. Lielus mazuļus, kas jau krietni paaugušies un apspalvojušies, mātīte, iespējams nemaz neēstu.

To mēs redzējām pāgājušogad klinšu ērgļu ligzdā, kur no bada mira jau liels mazulis - tā arī viņš tajā ligzdā palika, un tas mums par kaut ko liek aizdomāties," norāda Ķuze.

Tāpat milzīgu lomu spēlējis tas, ka tēviņš nepiedalījās ligzdošanas procesā no paša sākuma.

"Šis tēviņš ielēca jau krietni aizgājuša vilciena pēdējā vagonā un bija skaidrs, ka viņš nepildīs tēviņa funkcijas tādā apjomā kā to darītu cits pieaudzis putns ar saviem mazuļiem ligzdā," viņš stāsta.

Piemēram, kad ligzdā ienesa dzīvus lapsēnus un sāka tos ēst - cilvēkiem uz to ir grūti skatīties un pieņemt.

Dabā tas tā notiek, neatkarīgi no tā - pieņemam to vai nē. Tie vienkārši ir dabas likumi.

Labākais, ko varam darīt, ir mēģināt to izprast, bet nevērtēt emocionāli pēc cilvēku vērtību skalas," norāda Ķuze, minot, ka regulāri saņem cilvēku ieteikumus par vēlamajām darbībām.

"Es negribu šos cilvēkus tiesāt, jo es saprotu viņus cilvēciski. Protams, ka visi skatās savas izpratnes un zināšanu robežās, bet arī šogad, kad Milda palika viena, mēs saņēmām virkni ideju, lai apgādājam viņu ar barību, piemēram, ar dronu. Labi, ka mēs to neizdarījām - mēs to situāciju būtu padarījuši daudz sliktāku," viņš skaidro.

"Šajā gadījumā interesanti ir tas, ka mums ir brīnišķīga iespēja ļoti detalizēti vērot ligzdā notiekošo. Protams, varbūt ārpus ligzdas notiek kas vēl svarīgāks, piemēram, varbūt 300 metrus no ligzdas konflikta laikā tika nogalināts pirmais tēviņš, bet to mēs nezinām, mēs varam spriest tikai par to, kas notiek ligzdā.