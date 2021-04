Lai arī šis laiks nav bijis viegls, skolēni no visām klašu grupām atzīst, ka attālināto mācību laikā ir iemācījušies daudz jauna. Daudzi kā lielu plusu saskata labākas datorlietošanas prasmes. Bērni no 1.–4. klašu grupas ar prieku un lepnumu uzsvēra, ka paši prot pieslēgties stundai, nosūtīt skolotājai darbu, sameklēt informāciju Google, sagatavot prezentāciju. Vecāko klašu skolēni kā ļoti vērtīgu ieradumu atzīst laika plānošanu.

Daudzi novērtēja iespēju darbus pabeigt sev ērtākā laikā, tomēr kā lielāko plusu attālinātajām mācībām teju katrs no skolēniem min iespēju no rītiem ilgāk pagulēt un to, ka nav jāsteidzas uz autobusu. Daļa skolnieču kā plusu saskatīja iespēju neuztraukties par to, kādu apģērbu vilkt uz skolu, bet daļa uzsvēra, ka ir iemācījušies pagatavot sev maltīti.