Neraugoties uz to, ka par bin Ladena galvu bija izsludināta 25 miljonu dolāru liela atlīdzība, teju desmit gadus viņam izdevās izvairīties no likuma varas. Viņa nāve bija smags trieciens "Al Qaeda", vienlaikus raisīja bažas par iespējamo atmaksu.

"Nedz no cilvēciskā, nedz reliģiskā viedokļa nav pieņemams atbrīvoties no cilvēka, kam savas tautas vidū ir tāds statuss, iemetot viņa ķermeni jūrā, tādējādi pazemojot viņa ģimeni un atbalstītājus, un aizskarot miljoniem musulmaņu reliģiskās jūtas," teikts paziņojumā, ko internetā savā un savu brāļu vārdā izplatījis viņa vecākais dēls Omars bin Osama bin Ladens .

2004. gadā viņa uzticamākā persona Ibrahims Saīds Ahmeds samaksāja 48 800 ASV dolāru, lai Abotabadas pilsētas centrā iegādātos zemi aptuveni viena akra platībā, kurā atradās arī vairākas nelielas dzīvojamās mājiņas. 2017. gada grāmatā "The Exile: The Flight of Osama bin Laden" parādījās informācija, ka vīrietis, kurš pats sevi dēvēja par "Muhamedu Aršadu", apgalvojis, ka viņš pircis zemi tēvocim, kurš "bēg no asiņainām nesakaņām".