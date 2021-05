Levits: Saeimas lēmums par terašu darba atsākšanu bija parlamentārais negadījums

"Tā tas nedrīkstētu parlamentārā demokrātijā būt. Ceru, ka tas paliek viens no retajiem gadījumiem. Valdošajai koalīcijai jāstrādā kopā gan valdībā, gan parlamentā," sacīja Levits.

Viņaprāt, no Saeimas puses tas bijis spontāns balojums. "Es teiktu, ka tas ir tāds vienreizējs gadījums," minēja Levits.

Vienlaikus viņš neizslēdza, ka teorētiski šādas situācijas varētu atkārtoties, tomēr uzsvēra, ka tas būtu ļoti slikti gan pašiem parlamentāriešiem, gan visai Latvijas valstij. "Ja kāds šūpo valdību, tad es domāju, ka pilsoņi to labi atceras un viņi zina, kas to dara. Līdz nākamajām [Saeimas] vēlēšanām vairs nav tālu, un pilsoņi to atcerēsies," pauda Levits.