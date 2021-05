Kā piepildījies aktiera Aināra Ančevska sapnis par lauku māju?

Ainārs apņēmies atjaunot vienu no senākajām mājām Vecumniekos, kur, kā viņa Egils saka – esot jāiegulda milzīgs laika un darba apmērs, lai to labiekārtotu. Taču soli pa solim aktierim tas izdevies un Melbārdis neslēpj: “no šīs apņēmības viņš varot tikai mācīties.”

Viņš pats gan esot no tās “sugas latviešu”, kas īrējot tikai dzīvokļus – pēc ievākšanās pats to izremontējot, un tad pārvācas uz nākamo, kuru atkal remontē. Tieši tāpēc viņš jo īpaši apbrīno Aināra mērķtiecību un to, kā viņam izdevies īstenot sapni par savu māju: “Viņš izdomā, ka grib lauku māju. Viņš grib kaut kādu zemi. Pie mūsu grafikiem viens cilvēks izdomā, ka viņš to grib. Pie tam viņš par to sapņoja jau diezgan labu laiku – jau kursa laikā, kad mēs vispār pārtikām no makaroniem un siera, bet kartupeļus pirkām maisos un viss kurss sēdējām, mizojām un ēdām, jo naudas nebija vispār nemaz. Viņam tā iecere par šo lauku īpašumu bija jau labu laiku.” atklāj Egils.