VID ir sācis kriminālprocesu pret nelegālo hosteļu biznesa īpašnieku; Rieksts gatavojies "pazust"

''Tur ir apmēram pie 11 ekspertīzēm nozīmētas. Ir jāgaida ekspertīzes slēdziens. Tur nevar viennozīmīgi pateikt, ka tas epicentrs ir kaut kādā vienā vietā, jo šis nelikumīgais hostelis - to, ko arī es redzēju notikuma vietā - viņš ļoti ātri uzliesmoja un liesmas izplatījās ļoti strauji.''

Daļa hosteļa iemītnieku bija iesprostoti, daži no liesmām bēga uz jumta. Glābējus apturēja slēgtas dzelzs durvis. Tās nācās izlauzt. No bojāgājušajiem astoņiem cilvēkiem līdz šim izdevies atpazīt četrus. Visi ir Latvijas pilsoņi. Pārējo identitātes noteikšanai eksperti analizē DNS. Slimnīcā joprojām ārstējas kāda Lietuvas pilsone. Policijai no hosteļa pārstāvjiem nav izdevies iegūt iemītnieku sarakstu.