Bordāns: Kariņš var turpināt darbu, bet jāpilda koalīcijas līgumā rakstītais

Pagājušajā mēnesī ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs nolēma mainīt partejisko piederību un pāriet no "KPV LV" uz Nacionālo apvienību (NA). Koalīcijas līgums paredz, ka šis ministra amats pienākas "KPV LV", taču Vitenbergs to atbrīvot negrasās, viņa palikšanu amatā aizstāv NA un arī Kariņš nav uz to uzstājis, lai arī ministra nomaiņu prasa "KPV LV" un līdzīgu pozīciju atbalsta JKP.