Lindenblate par šķiršanos no vīra, vilšanos "Tinder" randiņos, tiešsaistes konkursiem un laimes hormonu

Neslēpšu, ka sākotnēji man bija mazliet bail, jo es neticēju, ka var vadīt skaistumkonkursu online režīmā. Nesapratu kā to visu dabūšu gatavu!? Taču gala rezultātā viss notika ļoti veiksmīgi un bija daudz pieteikumu, kā arī dalībnieču. Nebiju gaidījusi tādu ažiotāžu. Visi trīs konkursi - "Miss&Mrs. Top Of The World", "Miss&Mrs.Top of The World Plus Size" (konkurss apaļām sievietēm no 42. līdz 52. Eiropas izmēram) un "Mrs. Top Of The World Classic” (kokurss sievietēm, sākot no 46 gadiem) pagājušajā gadā man notika online režīmā ar nedēļas starplaiku.